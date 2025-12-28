Marmolada morto freerider 31enne travolto ieri da una valanga

Un freerider di 31 anni è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada. L’uomo era stato trasportato in eliambulanza in condizioni critiche dopo l’incidente avvenuto ieri. La tragedia evidenzia i rischi legati alle attività in alta montagna e la pericolosità delle valanghe in questa zona.

(Adnkronos) – E' morto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato elitrasportato in gravi condizioni, il freerider 31enne recuperato intorno alle 17.30 dai tecnici del soccorso alpino dopo esser caduto in un crepaccio a seguito di una valanga, in Marmolada. Il ragazzo, residente a Roma, stava percorrendo un traverso ad una quota di 2.700 .

