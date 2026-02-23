Valanga in Val di Fassa | due ore di soccorso senza Artva giovane

Un giovane di 28 anni, residente in Trentino, muore dopo essere stato travolto da una valanga sul Passo Vajolet. La slavina ha investito il ragazzo durante un’escursione, e i soccorritori hanno dovuto intervenire senza l’uso dell’Artva, perché l’attrezzatura si era inceppata. Le operazioni di salvataggio sono durate oltre due ore, durante le quali sono stati utilizzati i mezzi di fortuna per cercare di rintracciare il disperso. La tragedia ha suscitato grande dolore nella zona.

In una tragedia che scuote la comunità della Val di Fassa, un giovane di 28 anni, originario del Trentino, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga sul Passo Vajolet. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio mentre il giovane ciaspolava con la compagna, ha il coinvolgimento immediato del Soccorso alpino trentino, della Guardia di finanza e della polizia, con l'ausilio di unità cinofile. Le operazioni di ricerca, durate due ore, sono state complicate dall'assenza dell'Artva, il dispositivo di localizzazione essenziale in caso di valanga. Trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni e in stato di ipotermia, il giovane non ha superato la notte.