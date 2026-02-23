Use Rosa vittoria senza sorprese Quarto posto e fiducia in crescita
Use Rosa ottiene una vittoria schiacciante contro ECNO ENGINEERING MONCALIERI, grazie a una prestazione solida e un attacco efficace. La causa è la difesa forte e la precisione nei tiri da lontano, che hanno portato a un vantaggio significativo già nel primo quarto. Pellegrini e Obaseki guidano la squadra con 13 e 9 punti, rafforzando la fiducia del team. La partita si conclude con un punteggio di 59-51, lasciando intravedere nuove ambizioni.
Moncalieri 51 Use Rosa 59 ECNO ENGINEERING MONCALIERI: Pellegrini 13, Olajide 5, Grosso 7, Colli 3, Obaseki 9, Lo Re, Corgnati 3; Gesuele 9, Pieroni n.e., Salvini 2, Bifano. All.: Lanzano. USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 12, Ianezic 9, Antonini 2, Vente 8, Rylichova 10, Ruffini 8 (foto), Logoh 2, Ndiaye 3, Casini 1, Manetti 4. All.: Cioni. Arbitri: Spinelli di Cantù e Petruzzi di Cusano Milanino. Parziali: 13-13; 21-32; 35-48 MONCALIERI – Missione compiuta. L’ Use Rosa Scotti conferma i favori del pronostico, batte Moncalieri in trasferta e si conferma al quarto posto della classifica insieme a Galli San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
