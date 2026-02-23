use rosa vittoria senza sorprese quarto posto e fiducia in crescita

Use Rosa ottiene una vittoria schiacciante contro ECNO ENGINEERING MONCALIERI, grazie a una prestazione solida e un attacco efficace. La causa è la difesa forte e la precisione nei tiri da lontano, che hanno portato a un vantaggio significativo già nel primo quarto. Pellegrini e Obaseki guidano la squadra con 13 e 9 punti, rafforzando la fiducia del team. La partita si conclude con un punteggio di 59-51, lasciando intravedere nuove ambizioni.