Use Rosa vittoria senza sorprese Quarto posto e fiducia in crescita

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Use Rosa ottiene una vittoria schiacciante contro ECNO ENGINEERING MONCALIERI, grazie a una prestazione solida e un attacco efficace. La causa è la difesa forte e la precisione nei tiri da lontano, che hanno portato a un vantaggio significativo già nel primo quarto. Pellegrini e Obaseki guidano la squadra con 13 e 9 punti, rafforzando la fiducia del team. La partita si conclude con un punteggio di 59-51, lasciando intravedere nuove ambizioni.
use rosa vittoria senza sorprese quarto posto e fiducia in crescita
© Lanazione.it - Use Rosa, vittoria senza sorprese. Quarto posto e fiducia in crescita

Moncalieri 51 Use Rosa 59 ECNO ENGINEERING MONCALIERI: Pellegrini 13, Olajide 5, Grosso 7, Colli 3, Obaseki 9, Lo Re, Corgnati 3; Gesuele 9, Pieroni n.e., Salvini 2, Bifano. All.: Lanzano. USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 12, Ianezic 9, Antonini 2, Vente 8, Rylichova 10, Ruffini 8 (foto), Logoh 2, Ndiaye 3, Casini 1, Manetti 4. All.: Cioni. Arbitri: Spinelli di Cantù e Petruzzi di Cusano Milanino. Parziali: 13-13; 21-32; 35-48 MONCALIERI – Missione compiuta. L’ Use Rosa Scotti conferma i favori del pronostico, batte Moncalieri in trasferta e si conferma al quarto posto della classifica insieme a Galli San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Valsa Group, una vittoria che dà fiducia. Cuneo ko, quarto posto in cassaforte

Lecco Inter U23, vittoria convincente in trasferta! Quarto posto blindatoL'articolo analizza la recente vittoria del Lecco Inter U23 in trasferta, che ha garantito loro un consolidamento del quarto posto in classifica.

Rise of China - All Parts

Video Rise of China - All Parts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Use Rosa, vittoria senza sorprese. Quarto posto e fiducia in crescita; A2 F - Empoli, Vente al settimo cielo: Vittoria meritata.

Use Rosa, ecco il riscatto. Una vittoria senza brillareUSE ROSA SCOTTI: Leghissa 2, Fiaschi n.e., Colognesi 12, Ruffini 11, L’Ala, Ianezic 13, Castellani 7, Ndiaye 6, Chelini, Casini 3, Antonini 5, Vente 15. All. Cioni ... lanazione.it