Lecco Inter U23 vittoria convincente in trasferta! Quarto posto blindato
L'articolo analizza la recente vittoria del Lecco Inter U23 in trasferta, che ha garantito loro un consolidamento del quarto posto in classifica. Un risultato che riflette il buon rendimento della squadra e rafforza le prospettive di crescita nel campionato. La partita rappresenta un passo importante nel percorso stagionale, evidenziando l'impegno e la determinazione degli atleti.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il progetto giovani della Beneamata continua a regalare soddisfazioni incredibili. In un Rigamonti-Ceppi gremito, l’ Inter U23 ha centrato una grandissima vittoria esterna contro il Lecco, confermando un momento di forma strepitoso. Come riportato dai canali ufficiali del club (fonte dei dati tecnici), la formazione di Stefano Vecchi, tecnico esperto e profondo conoscitore dei settori giovanili, ha ottenuto il terzo successo consecutivo, salendo con prepotenza al quarto posto in classifica a quota 37 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Lecco Inter U23
Albinoleffe Inter U23, decide la doppietta di Topalovic: i nerazzurri volano al quarto posto
Inter U23 Virtus Verona, seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri di Vecchi trascinati dal solito La Gumina! Ripreso il quinto posto
L'Inter Under 23 conquista la seconda vittoria consecutiva contro la Virtus Verona, grazie anche alla rete di La Gumina su rigore.
Ultime notizie su Lecco Inter U23
Argomenti discussi: Calcio, Lecco-Inter U23: obiettivo vittoria per allungare sul Brescia; Serie C | Lecco-Inter U23, monday night al Rigamonti-Ceppi: biglietti in vendita; Calcio Lecco: lunedì in casa i blucelesti affrontano l'ostacolo Inter u23; Dove vedere Inter U23-Virtus Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Serie C, Lecco-Inter U23 0-2 risultato finale: terza vittoria consecutiva per i nerazzurriGrandissima prestazione da parte dei ragazzi di Vecchi, che espugnano il Rigamonti-Ceppi grazie ai gol di Kamate e La Gumina ... fcinter1908.it
Lecco-Inter U23: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecco-Inter U23 di lunedì 26 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net
Lecco-Inter U23 0-0: finisce qui il primo tempo, tanto agonismo ma poche occasioni da gol facebook
LIVE Serie C, Lecco-Inter U23 0-0 fine pt: ritmi alti e tanto agonismo in campo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.