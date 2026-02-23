USDA stanzia 264 milioni per latticini e derrate alimentari | ecco i

L’USDA ha deciso di acquistare 264 milioni di dollari in latticini e alimenti di base per sostenere le scorte alimentari. La causa è il bisogno di rafforzare le riserve alimentari nazionali e rispondere alle richieste di distribuzione di cibo. L’operazione riguarda principalmente formaggi, burro e altri prodotti deperibili destinati alle mense e alle organizzazioni benefiche. La decisione mira a garantire la disponibilità di alimenti essenziali nelle prossime settimane.

Il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, l'USDA, ha annunciato un maxi acquisto di prodotti lattiero-caseari e agricoli per 264 milioni di dollari. L'iniziativa mira a sostenere i produttori americani e rafforzare la sicurezza alimentare nazionale, distribuendo i prodotti a banche alimentari e programmi di assistenza nutrizionale in tutto il paese. Il segretario Brooke L. Rollins ha sottolineato l'importanza di fornire cibo sano agli americani e sostenere l'economia agricola locale. L'acquisto più significativo riguarda il settore lattiero-caseario, con 148 milioni di dollari destinati a vari prodotti.