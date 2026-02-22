Discoteca abusiva chiusa a Lainate | via di fuga bloccata titolare

A Lainate, le autorità hanno chiuso una discoteca senza autorizzazioni, dopo aver scoperto che il titolare aveva organizzato serate senza permesso. Durante il controllo, i vigili hanno bloccato le vie di fuga per evitare fughe di clienti, mentre gli agenti hanno identificato diverse persone presenti. Il titolare ha cercato di nascondersi, ma è stato comunque raggiunto e denunciato. La discoteca era attiva senza rispettare le norme di sicurezza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

Notte di Controlli a Lainate: Chiusa Discoteca Abusiva, Denunciato il Titolare e un’Analisi Approfondita del Fenomeno. Un fine settimana di controlli serrati sul territorio ha portato alla chiusura del Crystal Club di Lainate, in provincia di Milano. L’attività, autorizzata come semplice bar, operava di fatto come una discoteca, attirando centinaia di giovani e violando numerose normative sulla sicurezza e sul lavoro. L’intervento delle forze dell’ordine, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha scatenato una serie di sanzioni amministrative e una denuncia penale a carico del titolare. L’operazione ha riacceso il dibattito sulla proliferazione di locali abusivi e sulla necessità di un controllo più efficace da parte delle autorità competenti, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e sulla gestione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Bar trasformato in discoteca abusiva (con una sola via di fuga bloccata): chiuso il Crystal ClubUn bar di Lainate è stato chiuso dopo aver funzionato come discoteca illegale, con musica techno troppo alta e un solo modo di uscita bloccato. Via di fuga chiusa a chiave, nessuna autorizzazione: stangata una "discoteca" abusiva, 10mila euro di sanzioniLa chiusura a chiave della via di accesso e l’assenza di autorizzazioni hanno portato a una multa di 10 mila euro per una discoteca senza licenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Discoteca abusiva nel circolo privato: sovraffollamento e uscite di sicurezza inadeguate, scatta il blitz. Chiusura, denuncia e maxi multa; Discoteca abusiva in un capannone: scatta il sequestro; Lecce, chiuso un locale trasformato in una discoteca abusiva: l'uscita di sicurezza era chiusa con chiavistelli; Roma, sequestrato night club abusivo travestito da associazione culturale. Bar trasformato in discoteca abusiva (con una sola via di fuga bloccata): chiuso il Crystal ClubPolizia di Stato e vigili del fuoco hanno effettuato un controllo nel locale di Lainate: al suo interno c’era un centinaio di ragazzi intenti a ballare la techno. Il proprietario è stato denunciato ... ilgiorno.it Via di fuga chiusa a chiave, nessuna autorizzazione: stangata una discoteca abusiva, 10mila euro di sanzioniPoco dopo la mezzanotte di sabato la polizia di Stato, con il supporto del Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli accertamenti di competenza, ha effettuato un controllo amministrativo al ... milanotoday.it 229 persone in 240mq: capannone trasformato in discoteca abusiva, sequestrato --> https://www.nordest24.it/festa-abusiva-martedi-grasso-sequestro-locale-santangelo-piove-padova - facebook.com facebook Scoperta discoteca abusiva, senza verifiche di sicurezza e antincendio: titolari denunciati e locale sequestrato Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com