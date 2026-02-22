Dazi Lange Ue | Domani chiedo lo stop ai lavori fino a che non avremo chiarezza dagli Usa Nessuno riesci più a capirci qualcosa

L’Unione Europea sospende i lavori sui dazi a causa della mancanza di chiarezza proveniente dagli Stati Uniti. Lange, rappresentante dell’UE, annuncia che domani proporrà di fermare le discussioni fino a ottenere informazioni giuridiche precise e impegni concreti. La decisione arriva dopo mesi di incertezza e tensioni tra le due parti, che complicano le trattative commerciali. Il blocco potrebbe influenzare le future politiche economiche europee.

Nella riunione di domani «proporrò al team negoziale del Pe di sospendere i lavori legislativi fino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti ». Questo l’annuncio su X del presidente della commissione Commercio internazionale dell’Eurocamera Bernd Lange, relatore dell’intesa Ue-Usa sui dazi. «Nessuno riesce più a capirci qualcosa: solo domande aperte e crescente incertezza per l’Ue e gli altri partner commerciali degli Stati Uniti. Le condizioni dell’accordo di Turnberry e la base giuridica su cui è stato costruito sono cambiate », sottolinea. 🔗 Leggi su Open.online

Dazi bocciati, Ue: “Contatti con gli Usa per avere chiarezza”. Canada: “Dimostra che erano ingiustificati”. Le reazioniLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti durante l’amministrazione Trump, causando reazioni internazionali.

Tre partiti Ue:stop accordo dazi Usa-UeRecentemente, i leader dei principali gruppi politici del Parlamento Europeo, tra cui Manfred Weber, Iratxe Garcia Pérez e Valérie Hayer, hanno richiesto la sospensione dell’accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi.

