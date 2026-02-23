Uova in frigo o fuori? Scaduto da un giorno si può mangiare? Tra regole e buon senso ecco come regolarsi tra rischi e sprechi

Un errore comune riguarda il posizionamento delle uova, causato da confusione tra freschezza e data di scadenza. Molti le tengono in frigo o fuori senza sapere se siano ancora sicure da mangiare, soprattutto se sono passati solo pochi giorni dalla scadenza. La confusione tra scadenza e freschezza porta a sprechi o rischi inutili. Conoscere i segnali di deterioramento può aiutare a evitare errori nella gestione degli alimenti.

Dalle uova al tonno, passando per l’insalata in busta e per le bottiglie di acqua minerale in plastica, la data di scadenza aiuta a evitare rischi. Ma l’indicazione di massima è chiara e dirimente: conta il buon senso. Del resto, quante volte, fissando un vasetto di yogurt o una scatola di tonno dimenticata in dispensa, ci siamo chiesti: “Sarà ancora buono?”. Il dilemma tra la sicurezza alimentare e la lotta allo spreco è quotidiano e spesso fonte di confusione. Decifrare le etichette non è solo una questione di pignoleria, ma un atto di consapevolezza che protegge la nostra salute e il nostro portafoglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Uova scadute: si possono mangiare davvero

