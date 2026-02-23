Dalle uova al tonno la data di scadenza aiuta a evitare rischi ma conta il buon senso

Le persone rischiano di consumare alimenti scaduti, come uova e tonno, a causa di una scorretta interpretazione delle date di scadenza. La causa è spesso il mancato utilizzo del buon senso durante la spesa e la conservazione. Molti ignorano che controllare attentamente le etichette può prevenire tossinfezioni e sprechi. Un esempio concreto sono le scorte di prodotti freschi lasciate troppo a lungo nel frigorifero. La scelta di alimenti sicuri dipende anche da comportamenti consapevoli.

(Adnkronos) – Da una parte i rischi di tossinfezioni alimentari e dall'altra lo spreco. E' quello che dovremmo ricordarci quando mettiamo un alimento nel carrello della spesa, dopo avere letto per bene l'etichetta, che ci fornisce tante informazioni, e soprattutto la scadenza. Per alcuni alimenti va rispettata "senza indugiare perché i rischi di contaminazioni batteriche invisibili sono alti", mentre per "altri dovremmo anche farci guidare dal buon senso". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Antonella Maugliani, prima ricercatrice del Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

Burrate e stracciatelle richiamate: i lotti e le scadenze. Interessati anche tonno e uova

