Scomparso bimbo di 8 anni insieme ai genitori l'allarme dei servizi sociali | Ha bisogno di farmaci salvavita
Un bambino di 8 anni è sparito insieme ai genitori, dopo aver raccontato di aver subito violenze in casa. Le ricerche sono state avviate subito, ma finora non ci sono tracce di loro. Le forze dell’ordine stanno perlustrando le zone vicine, mentre i servizi sociali hanno lanciato l’allarme: il bambino ha bisogno di farmaci salvavita e potrebbe trovarsi in grave pericolo. La famiglia è sotto shock, e le autorità cercano di capire cosa sia successo davvero.
Un bimbo di 8 anni è scomparso insieme ai genitori dopo aver riferito di aver subito violenze in casa. Il Tribunale per i minorenni di Milano teme una fuga all’estero.🔗 Leggi su Fanpage.it
