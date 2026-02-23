Uomo armato irrompe a Mar-a-Lago residenza di Trump e viene ucciso dagli agenti | chi era

Un uomo armato ha fatto irruzione a Mar-a-Lago, residenza di Trump, ed è stato ucciso dagli agenti. La vittima è un giovane che ha attraversato il perimetro protetto, creando grande allarme tra le forze di sicurezza. Le autorità stanno indagando per capire il movente dell’azione e le eventuali minacce associate. La scena si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica sulla sicurezza della residenza presidenziale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Identificata la vittima: indagini in corso sul movente. È stato identificato il giovane che ha fatto irruzione armato nel perimetro di Mar-a-Lago, residenza del presidente americano Donald Trump, e che è stato ucciso durante l'intervento delle forze di sicurezza. Si chiamava Austin Tucker Martin, aveva 21 anni ed era originario della North Carolina. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa poche ore prima, rivolgendosi alle autorità e diffondendo appelli sui social per ritrovarlo. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane era armato di fucile e trasportava con sé una tanica di benzina.

