Blitz armato nella residenza di Trump | uomo ucciso dal Secret Service a Mar-a-Lago

Un uomo armato ha fatto irruzione nella residenza di Mar-a-Lago e ha cercato di entrare senza permesso. Il Secret Service ha reagito rapidamente e ha aperto il fuoco, uccidendo l’individuo. La guardia del corpo ha riferito di aver avvistato il sospetto che si avvicinava minacciosamente alla casa. La polizia ha trovato alcune armi vicino al luogo dello scontro. La vicenda ha provocato l’intervento immediato delle forze di sicurezza.

© Laprimapagina.it - Blitz armato nella residenza di Trump: uomo ucciso dal Secret Service a Mar-a-Lago

Un uomo armato è stato ucciso nella notte dal United States Secret Service dopo essere entrato senza autorizzazione nella proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. La notizia è stata riportata dall’emittente Fox News. La sparatoria è avvenuta intorno all’1:30 ora locale (le 7:30 in Italia). Al momento dell’incidente, il presidente Donald Trump non si trovava nella residenza di Palm Beach: secondo il programma ufficiale, trascorrerà il fine settimana alla Casa Bianca. Nessun membro della famiglia Trump era presente nella villa. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti del Secret Service, insieme a un vice sceriffo della contea di Palm Beach, hanno intercettato un giovane sulla ventina appena all’interno del perimetro nord della proprietà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Un uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago e ha rischiato di farsi male. Mar-a-Lago, uomo armato cerca di entrare nella residenza di Trump: ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato ha cercato di entrare nella proprietà di Mar-a-Lago, causando l'intervento del Secret Service che ha sparato e ucciso il sospetto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Secret Service ha sparato e ucciso un giovane uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" nel perimetro di sicurezza della villa di Mar-a-Lago. In quel momento Donald Trump si trovava alla Casa Bianca, dove è rimasto per tutto il weekend. L'uomo, - facebook.com facebook Usa, uomo armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal Secret Service. In casa c'era Trump - News x.com