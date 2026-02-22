un uomo armato entra nella residenza di trump a mar a lago ucciso dal secret service

Un uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago e ha rischiato di farsi male. Il Secret Service ha risposto sparando e uccidendo la persona, che aveva cercato di entrare senza permesso. La polizia ha trovato un’arma vicino al corpo, mentre i funzionari verificano cosa abbia spinto l’individuo a compiere il gesto. La scena si è svolta davanti a molte persone presenti nel resort. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato «senza autorizzazione» a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca. «Questa mattina, due agenti speciali dei Servizi segreti e un vice sceriffo di Palm Beach sono stati coinvolti in una sparatoria mentre intervenivano da un individuo armato a uno dei cancelli di Mar a Lago. Le informazioni preliminari indicano che l’individuo era armato con un fucile da caccia e in possesso di una tanica di benzina; gli agenti e il vice sceriffo hanno sparato per fermare la minaccia». Lo ha dichiarato in conferenza stampa Rafael Barros, l’Agente speciale responsabile del Secret Service di Miami. 🔗 Leggi su Feedpress.me

