In carcere uno spazio di immaginazione I detenuti realizzano il libro La stanza

In carcere, si può trovare uno spazio di immaginazione e di crescita personale. I detenuti e gli ex detenuti coinvolti nel progetto Evasione Creativa hanno contribuito alla realizzazione di “La stanza”, un libro illustrato che testimonia il potere della creatività come strumento di rinascita. Questo progetto dimostra come anche in situazioni di restrizione possano emergere nuove possibilità di espressione e speranza.

Anche in carcere esiste uno spazio di immaginazione, di sogno, di rinascita. Lo hanno dimostrato i detenuti ed ex detenuti che hanno partecipato alla realizzazione di " La stanza ", libro illustrato realizzato all'interno del progetto Evasione Creativa, promosso dall' associazione Carcere e Territorio. Il libro è stato al centro del banchetto, organizzato ieri pomeriggio da Carcere e Territorio e associazione Casello 11, per raccogliere fondi per il centro diurno "A levar l'ancora", che accoglie e lavora per curare le ferite e valorizzare le risorse personali delle persone in esecuzione penale interna ed esterna.

