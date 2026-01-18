La stanza multisensoriale | Uno spazio per i bambini

È stata inaugurata a Ferrara una stanza multisensoriale presso la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Cittadella della salute San Rocco. Pensata per bambini con disturbi dello spettro autistico, offre un ambiente sicuro e stimolante per favorire il benessere e lo sviluppo. Questa iniziativa mira a supportare le esigenze dei giovani pazienti attraverso un approccio innovativo e dedicato.

Arriva a Ferrara una stanza multisensoriale dedicata a bambini con disturbi dello spettro autistico, realizzata negli spazi della Neuropsichiatria dell'infanzia dell'adolescenza della Cittadella della salute San Rocco di corso della Giovecca. L'inaugurazione della stanza, realizzata grazie al contributo del Rotaract club del capoluogo, è prevista per il 6 febbraio alle 10 alla cittadella San Rocco. "La stanza multisensoriale rappresenta il progetto principale dell'annata Rotaractiana 2024-2025 promosso e coordinato dalla presidente Francesca Bassi – spiegano da Rotaract –, dal direttivo e da tutto il club, con l'obiettivo di offrire uno spazio terapeutico innovativo, accogliente e altamente specializzato, a supporto dei percorsi di cura e sviluppo dei bambini seguiti dalla struttura".

