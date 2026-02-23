Università doppio titolo in Fisica | proclamato il primo dottore magistrale del programma Mainz-Pisa

Il primo studente a ottenere il doppio titolo in Fisica, promosso da Mainz e Pisa, ha conseguito la laurea magistrale dopo aver completato con successo il percorso di studi. La sua laurea rappresenta un passo importante per il progetto di collaborazione tra le due università, che permette agli studenti di frequentare corsi e sostenere esami in entrambi gli atenei. La cerimonia di proclamazione si è svolta in un’atmosfera di soddisfazione, segnando una tappa significativa nel programma.

Comunicazione, Media e Tecnologie: proclamate le prime laureate del corso magistrale dell'Università di PisaIl 10 febbraio 2026, quattro studentesse si sono laureate in Comunicazione, Media e Tecnologie all’Università di Pisa, perché hanno completato con successo il nuovo corso magistrale avviato nel 2024.

Newman proclamato dottore della ChiesaIl cardinale John Henry Newman è stato proclamato dottore della Chiesa da Papa Leone XIV.

Pontificia Università Gregoriana e Università del Salento: accordo per il doppio titolo in filosofia a partire dall’anno accademico 2025-202Grazie all’accordo firmato lo scorso 20 giugno tra l’Università degli studi del Salento e la Pontificia Università Gregoriana, è attivo il percorso per ottenere il doppio titolo in filosofia. Lo ... agensir.it

Il Friuli chiama il Giappone: doppio titolo di laurea magistrale congiunto per l'Ateneo di Udine e il Kyoto Institute of TechnologyUDINE - Si rafforza ed estende fino al Giappone il processo di internazionalizzazione dell'alta formazione dell'Università di Udine. L'Ateneo friulano e il Kyoto Institute of Technology hanno ... ilgazzettino.it

