Newman proclamato dottore della Chiesa

Il cardinale John Henry Newman è stato proclamato dottore della Chiesa da Papa Leone XIV. La Chiesa ricorderà questa giornata ogni 9 ottobre, data che segna anche la sua conversione al cattolicesimo. La decisione del Papa ha suscitato molta attenzione tra fedeli e studiosi, che vedono in Newman un esempio di fede e impegno religioso.

Del cardinale John Henry Newman, proclamato dottore della Chiesa da Papa Leone XIV, si farà memoria ogni 9 ottobre, giorno della sua conversione al cattolicesimo. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.

