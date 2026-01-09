Trasporti | Astral riunioni con sindaci Valle del Sacco su linee bus nuova Unita’ di rete
Oggi, presso la sede di Astral, si sono svolte riunioni tra l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, e i sindaci di vari Comuni della Valle del Sacco. L’obiettivo è definire le future linee di bus e integrare la rete di trasporto locale, migliorando il servizio e la connessione tra i territori coinvolti.
Oggi, presso la sede di Astral, si sono tenute importanti riunioni tra l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, e i sindaci dei Comuni di Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Palestrina, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Cesareo e Zagarolo. L’obiettivo di questi incontri è stato quello di valutare l’avvio di un nuovo servizio di trasporto pubblico intercomunale nell’Unità di Rete 3 ‘Valle del Sacco’. Questa iniziativa è stata comunicata ufficialmente in una nota da Astral. Durante l’incontro, gli amministratori locali hanno sollevato alcune possibili criticità riscontrate nei rispettivi territori, mentre Astral e la Regione hanno confermato la loro piena disponibilità a superare eventuali difficoltà che potrebbero emergere in questa fase iniziale di esercizio del servizio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
