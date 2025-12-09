Trasporti | incontro in regione con i sindaci delle Udr 3 e 5

Frosinonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina presso la sala Tirreno della Regione Lazio si è tenuto un incontro, convocato dall'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, con i sindaci della Valle del Sacco e della Valle dell'Aniene che rappresentano le prime due Unità di Rete che partiranno da gennaio. Nel corso della riunione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

trasporti incontro regione sindaciTrasporti, in regione da gennaio partono le Unità di Rete - In totale le Unità di Rete potranno contare su oltre 800 nuovi nus, metà acquistati da Astral e l'altra metà dagli operatori di trasporto. Riporta rainews.it