L’ultimo Consiglio 2025 Betti difende il bilancio Nuova protezione civile e Cascina sono le priorità

Il 30 dicembre, il consiglio comunale di Montale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Durante la seduta finale dell’anno, l’amministrazione ha evidenziato priorità come la creazione di una nuova protezione civile e interventi sulla Cascina, con Betti che ha difeso le scelte di bilancio. La discussione si è concentrata su obiettivi strategici per il futuro del territorio.

Nell’ultima seduta dell’anno, il 30 dicembre, il consiglio comunale di Montale ha approvato il bilancio di previsione dal 2026 al 2028. Si sono confrontate due impostazioni opposte da parte della maggioranza di centrosinistra, che ha approvato il bilancio, e del gruppo di opposizione della lista civica Montale Rinasce, che ha votato contro. "E’ un bilancio realistico" ha detto il sindaco Ferdinando Betti che ha rivendicato la prudenza nel fare mutui. "E’ un bilancio troppo prudenziale" ha sostenuto il capogruppo Sandro Nincheri che ha criticato la mancanza di "prospettive che guardino al futuro" e ha rimproverato la giunta di non aver fatto ricorso a mutui già dal 2026 per opere importanti come il trasferimento nella zona sportiva del campo Nencini e la realizzazione del parco nel centro del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

