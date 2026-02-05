Meteo ancora piogge in arrivo sulla Romagna | nuova allerta della Protezione Civile
Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 5 febbraio, fino a domani, venerdì 6, l’allerta meteo gialla si estende su Ravenna. La Protezione Civile ha emesso il livello 15 per criticità idraulica, segnalando ancora piogge intense che potrebbero causare problemi nel territorio. La situazione resta monitorata, e le autorità invitano alla massima attenzione.
Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 5 febbraio, alla mezzanotte di domani, venerdì 6, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 15, gialla per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per la giornata di venerdì.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Raffiche di vento in arrivo, nuova allerta meteo della Protezione Civile
La Protezione Civile della Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato.
Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civile
La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14 di giovedì 8 gennaio.
METEO: SETTIMANA DI INVERNO PRECOCE SU MEZZA EUROPA, MA INCERTEZZE QUOTA NEVE SULL'ITALIA!
Argomenti discussi: Meteo: ancora Perturbazioni in settimana, la Mappa del Maltempo dei Prossimi Giorni con le zone colpite; Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Tendenza meteo - Raffica di perturbazioni verso l'Italia; Meteo, settimana instabile in Sicilia: piogge in arrivo e Scirocco, punte di 21 gradi a Palermo.
Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenzaLa circolazione atlantica continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con il passaggio di più fronti perturbati fino al weekend: la tendenza ... meteo.it
Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioniAl Nord arriva una nuova perturbazione con cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sul Triveneto, mentre in serata è previsto un peggioramento con piogge molto forti sulla Liguria e sul basso ... tg24.sky.it
Maltempo: La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta facebook
Protezione civile: nasce il Comitato regionale del volontariato x.com
