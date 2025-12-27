Nuova ondata di attacchi in Ucraina: bambini tra le vittime, servizi essenziali interrotti. tragiche notizie di 1 bambino ucciso e 3 feriti a Kiev, Vyshhorod e Zhytomyr in un’altra ondata di attacchi in Ucraina. I bambini affrontano un altro inverno difficile e terrificante: giovani vite minacciate. Riscaldamento, elettricità e acqua interrotti. Basta attacchi. Lasciate che i bambini tornino a essere bambini. Tratto dal profilo X dell’UNICEF Ucraina L'articolo UNICEFUcraina: 1 bambino ucciso e 3 feriti a Kiev, Vyshhorod e Zhytomyr proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: 1 bambino ucciso e 3 feriti a Kiev, Vyshhorod e Zhytomyr

Leggi anche: UNICEF/Ucraina: 5 bambini feriti a Zaporizhzhia

Leggi anche: UNICEF/Ucraina: più di 3.100 bambini uccisi o feriti da febbraio 2022

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bambini vittime della guerra in Ucraina; Bambini soldato e Myanmar: numeri, cause e prospettive globali; Giorgio Monti, Emergency: “Confermo, a Gaza bimbi morti di freddo”; Lazio protagonista dell’iniziativa “Regalo sospeso” Unicef – Clementoni per i bambini.

Ucraina: Unicef, 1 bambino ucciso e 3 feriti a Kiev, Vyshhorod e Zhytomyr - “1 bambino ucciso e 3 feriti a Kiev, Vyshhorod e Zhytomyr in un’altra ondata di attacchi in Ucraina. agensir.it

Ucraina: Unicef, “impatto della guerra è stato devastante, con almeno 3.120 bambini uccisi o feriti dal 2022” - Sono i dati dell'Unicef che in un comunicato diffuso oggi chiede 350 milioni di dollari per fo ... agensir.it

Bambini vittime della guerra in Ucraina - La sede italiana diffonde il messaggio che compare sul profilo X della sede ucraina. pressenza.com

https://puntomagazine.it/2025/12/18/unicef-ucraina-5-bambini-feriti-a-zaporizhzhia/ UNICEF/Ucraina: 5 bambini feriti a Zaporizhzhia.Un inverno di paura e privazioni: i bambini pagano il prezzo più alto della guerra - facebook.com facebook

Attacchi sull’Ucraina, 3 morti e blackout: Mosca si prepara a “festeggiare” il Natale Guarda il video e segui tutti gli aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina x.com