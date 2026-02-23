Un' app contro il rischio di tumori nei pazienti diabetici | ecco come funziona Sirio

Un'app contro il rischio di tumori nei pazienti diabetici nasce dall’ospedale Sacco di Milano, dove si è sviluppato il progetto Sirio. La causa principale è la crescente attenzione alla prevenzione oncologica tra le persone con diabete, considerate più vulnerabili. L’applicazione aiuta i pazienti a monitorare i sintomi e a ricevere consigli personalizzati. Il progetto mira a ridurre i rischi attraverso strumenti digitali accessibili e facili da usare.

Parte dall'ospedale Sacco di Milano il progetto Sirio, un'iniziativa sperimentale interna promossa dall'Asst Fatebenefratelli Sacco per rafforzare la prevenzione oncologica nei pazienti con diabete mellito. Secondo gli ultimi dati Istat - ricorda l'azienda socio-sanitaria meneghina - circa il 6% della popolazione italiana (3,5 milioni di persone) ha una diagnosi di diabete, e numerose evidenze scientifiche indicano che il diabete, in particolare di tipo 2, è associato a un incremento significativo, di circa il 20%, del rischio di sviluppare un tumore di colon-retto, fegato, pancreas e stomaco, oltre che a un rischio più alto di cancro al seno, con dati che si aggirano intorno al 10%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Segnalazioni alla polizia: ecco come funziona l’app YouPolScopri come funziona YouPol, l'app della polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni in tempo reale, anche in modo anonimo. Tumori, alcuni conservanti aumentano il rischio di determinate forme: ecco qualiRecenti studi hanno analizzato il possibile legame tra conservanti alimentari e il rischio di tumori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: L’università nell’era dell’Ai: così le app riscrivono il metodo di studio; I Vibe ha codificato un’app con 3 chatbot popolari. Il vero vincitore è un buon suggerimento; Piano Ue contro il bullismo online: app unica per segnalazioni e più tutele per i minori; Stretta su Telegram e WhatsApp: così la Russia spinge gli utenti verso l’app statale Max. Un’app contro lo spreco: oltre 76 mila pasti salvati con un clickArezzo, 29 gennaio 2026 – Un’app contro lo spreco alimentare che mette in contatto ristoratori, commercianti e utenza finale per la corsa all’ultimo avanzo di giornata. È Too Good To Go, ... lanazione.it Ascoltami, un'app contro il disagio dei giovaniArriva sulla piattaforma Unica una applicazione voluta dal Ministero dell’Istruzione che offre ai ragazzi delle medie e delle superiori colloqui online con psicologi. Un aiuto che gli esperti invita ... rainews.it TROPPO ALTI I COSTI DI TRASPORTO: ALIMENTARE A RISCHIO https://www.sassarinotizie.com/2026/02/03/coldiretti-sardegna-il-costo-dei-trasporti-merci-aumentato-del-50-in-cinque-anni/ - facebook.com facebook