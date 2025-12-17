Segnalazioni alla polizia | ecco come funziona l’app YouPol
Scopri come funziona YouPol, l'app della polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni in tempo reale, anche in modo anonimo. Una soluzione moderna e sicura per denunciare situazioni di emergenza o illegalità direttamente dal tuo smartphone, contribuendo a rendere più sicchia la tua comunità.
La polizia di Stato ha presentato la nuova versione dell'app YouPol. Si tratta di una applicazione per smartphone che permette di inviare segnalazioni - volendo anche in modo anonimo - alla polizia in tempo reale.L’app permette anche di inviare foto e video, segnalando in tempo reale situazioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
