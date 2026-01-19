Nella giornata del 19 gennaio 2026, a Siena, un camion con cestello coinvolto in lavori edilizi si è improvvisamente sfrenato, finendo contro un edificio nel centro storico. L’incidente, per fortuna, non ha causato vittime, ma ha generato preoccupazione tra residenti e operai presenti sul luogo. Le autorità stanno valutando le cause del malfunzionamento e le eventuali misure di sicurezza da adottare per prevenire eventi simili in futuro.

Siena, 19 gennaio 2026 – Paura in pieno centro a Siena. Un camion con cestello, durante alcuni interventi edilizi, si è sfrenato. Il mezzo impazzito era bloccato in salita, in sosta, quando ci sarebbe stato un guasto che appunto lo ha fatto muovere. Ha acquistato velocità in discesa e ha finito per schiantarsi contro un palazzo. Ci sono alcuni danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In quel momento sembra che non ci fossero passanti. Nessun ferito anche tra gli operai che in quel momento erano sul posto. Una tragedia sfiorata insomma e un boato sentito nei palazzi vicini. Immediato l’allarme alla polizia municipale, che è intervenuta insieme ai vigili del fuoco per la rimozione del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion si sfrena e si schianta contro un palazzo: tragedia sfiorata durante alcuni lavori

