Una targa commemorativa in aeroporto per celebrare i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale

Una targa commemorativa in aeroporto ricorda il quarto di secolo del Parlamento della legalità internazionale, nato per promuovere la cultura della legalità tra giovani e adulti. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle scuole e delle associazioni locali, che hanno partecipato con entusiasmo. La presenza di numerosi cittadini ha sottolineato l’interesse diffuso verso questa iniziativa. La targa si trova vicino all’ingresso principale, visibile a tutti i viaggiatori.

E' stata collocata nell'area partenze. Giuseppe Siviglia, sindaco di San Giuseppe Jato: "Orgoglioso di rappresentare il Comune capofila" "Celebrare i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale significa rendere omaggio a un percorso che ha saputo coinvolgere scuole, istituzioni, associazioni e cittadini in un cammino di crescita culturale e civile. Come Comune capofila, San Giuseppe Jato sente la responsabilità e l'orgoglio di sostenere un progetto che educa le nuove generazioni al rispetto delle regole e al senso dello Stato". Lo ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, che stamattina ha partecipato alla cerimonia di scopertura di una targa commemorativa per i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale, che si è svolta nell'area partenze dell'Aeroporto Falcone Borsellino, a Palermo.