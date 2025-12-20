A Orio nuovo modulo logistico realizzato con una stampante 3d -Foto

A Orio è stato inaugurato un nuovo modulo logistico realizzato con una stampante 3D. La struttura è stata creata in circa quaranta ore di stampa e completata in venti giorni di lavori. Sanga commenta: «All’avanguardia come dev’essere un aeroporto».

A Orio il primo edificio aeroportuale realizzato con la stampa architettonica in 3D - Sarà un modulo di servizio al nuovo parcheggio per i mezzi pesanti nel Logistic Park dello scalo ... bergamonews.it

Orio al Serio, il futuro è adesso: debutta l’edificio multifunzione realizzato con la stampante 3D - “Ol Casél” si trova nel nuovo parcheggio truck al logistic park: il nome richiama la tradizione rurale bergamasca ... msn.com

