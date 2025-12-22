Sosta Responsabilmente a Verona | da lunedì scattano controlli mirati in un comparto della città

22 dic 2025

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 richiama l’attenzione degli automobilisti sulle aree cittadine che saranno oggetto di controlli più frequenti da parte dei propri accertatori. L’iniziativa mira a favorire un utilizzo corretto degli spazi di sosta e. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

