Parcheggiare senza stress | prosegue nel comparto Catena la campagna di Amt3 Sosta Responsabilmente
Prosegue la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", promossa da Amt3 per informare gli automobilisti sulle vie della città che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori. Nella settimana dall’1 dicembre, l’attenzione sarà rivolta in particolare al comparto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
