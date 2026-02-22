Tragico incidente nella notte | muore Michele Riglietti di Vallefoglia aveva 19 anni Ferita l' amica di 17 che si libera dalle lamiere e chiede aiuto

Un incidente nella notte ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento di una giovane di 17. La causa sembra essere stata una perdita di controllo dell’auto, che si è ribaltata su una strada provinciale a Morciano di Romagna. La giovane è riuscita a liberarsi dalle lamiere e ha chiesto aiuto ai passanti. La polizia sta accertando le dinamiche dell’incidente e le condizioni del veicolo coinvolto.

