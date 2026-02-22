Tragico incidente nella notte | muore Michele Riglietti di Vallefoglia aveva 19 anni Ferita una giovane di 17

Michele Riglietti, giovane di 19 anni di Vallefoglia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Morciano di Romagna, probabilmente a causa di un tamponamento. La sua auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando gravi danni e ferendo gravemente una ragazza di 17 anni. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi. La comunità locale si stringe attorno alle famiglie coinvolte.

VALLEFOGLIA Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo marchigiano di 19 anni ha perso la vita in un incidente in.