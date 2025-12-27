L'origine dei cognomi Basso, De Lisi, Castellini, Cerami, di Francesco Miranda Basso (come Dina Basso, poetessa dialettale di Scordia -CT) La forma base è Bassi, poi ci sono le varianti (Basso, Bassa, Bascio, Lo Basso, Lobasso, Li Bassi, ecc.) e gli alterati e derivati (Bassetti, Bassini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - L'origine dei cognomi Basso, De Lisi, Castellini e Cerami

Leggi anche: L'origine dei cognomi Trigona, Guarino, Gaglio e Loria

Leggi anche: L'origine dei cognomi Guarnaccia, Mandalà, Spezzi, Pafumi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'origine dei cognomi Scola, De Santis, Placido, Bentivegna - Scola ha origine da soprannomi collegati al termine tardo latino “schola” (scuola), forse con riferimento ad un gruppo di discepoli frequentanti la bottega di un mastro artigiano. palermotoday.it

I COGNOMI DEL NATALE Buon Natale a tutti voi! Parliamo brevemente dei cognomi che si rifanno ovviamente a questa festa, ma soprattutto al nome proprio di persona che ne scaturisce, ossia Natale, Di Natale, Natalini, ecc. L'origine dei cognomi succitat - facebook.com facebook