Toscano, Vietri e Lazzaro hanno criticato la maggioranza Bitetti durante il Question Time, accusandola di comportamenti antidemocratici. Loro sostengono che alcuni membri del gruppo approvano decisioni senza ascoltare le opposizioni, creando tensioni in aula. Durante il dibattito, hanno portato esempi di votazioni rapide e poco trasparenti, che compromettono il confronto aperto. La polemica si concentra sulla percezione di un atteggiamento autoritario, mentre si discute sulla gestione delle procedure legislative. La discussione continua tra accuse e richiami alla correttezza democratica.

Tarantini Time Quotidiano «Con grande rammarico denunciamo che una parte della maggioranza Bitetti ha dimostrato un atteggiamento antidemocratico, nonostante si professi il contrario. Questa parte ha scelto di non votare le nostre mozioni, entrambe a favore della città: una sull’università e una sulla commemorazione del Giorno del Ricordo per i martiri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmate» è quanto dichiarano i consiglieri Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro al termine della seduta di Question Time. Il gruppo di Fratelli d’Italia, spiegano i consiglieri, ha agito con spirito costruttivo e propositivo, presentando due mozioni ritenute fondamentali per il futuro e la memoria della comunità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Toscano, Vietri e Lazzaro sul Question Time: «Una parte della maggioranza Bitetti è antidemocratica»

Toscano, Vietri e Lazzaro sulla Giornata del Ricordo: panchina per omaggiare le vittime delle FoibeQuesta mattina a Taranto è stata inaugurata una panchina tricolore per ricordare le vittime delle Foibe.

Ex Ilva, Lazzaro: “Bitetti firma e poi smentisce: Taranto ostaggio di una leadership incerta”L'articolo analizza la recente vicenda legata all'ex Ilva di Taranto, evidenziando come la gestione da parte del sindaco Piero Bitetti abbia evidenziato una leadership caratterizzata da contraddizioni e incertezze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.