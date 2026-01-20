Le opere di Angelo Russo e artigiani viterbesi sulla via Francigena a Vetralla

A Vetralla, lungo la via Francigena, sono presenti opere di Angelo Russo e artigiani locali che arricchiscono il percorso culturale e spirituale. Recentemente, il Comune ha ottenuto il massimo finanziamento nel bando regionale “Arte e itinerari della spiritualità”, confermando l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico e religioso della zona. Questa iniziativa contribuisce a preservare e promuovere il patrimonio culturale della via Francigena, offrendo un’esperienza autentica ai visitatori.

Vetralla è risultata tra i comuni vincitori del bando regionale "Arte e itinerari della spiritualità" ottenendo il massimo finanziamento per la via Francigena. 90mila euro per la realizzazione di un progetto dedicato alla via Francigena del nord, uno dei principali itinerari spirituali e.

