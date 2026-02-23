Una lite per una donna dietro all' omicidio di Cornelia Salgono a tre gli arresti

Una donna contesa ha provocato l’omicidio di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, ucciso domenica mattina in zona Cornelia. La lite scoppiata tra due persone per motivi sentimentali ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato tre sospetti. La vittima è stata colpita con più fendenti durante una discussione violenta. La vicenda si è conclusa con l’arresto di alcuni individui coinvolti nella rissa. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi sulla vicenda.

Fermati in flagranza di reato due giovani, un 23enne è stato fermato poche ore dopo dai carabinieri nella zona della stazione Tiburtina Sarebbe una donna contesa la causa scatenante dell'omicidio di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, ucciso a coltellate domenica mattina in zona Cornelia. La svolta sul movente arriva in contemporanea con un terzo arresto: nella notte, i carabinieri hanno rintracciato e sottoposto a fermo un 23enne egiziano nei pressi della stazione Tiburtina. Il giovane è la terza persona identificata per il delitto, dopo che nelle ore immediatamente successive all'assassinio erano già finiti in manette un cittadino algerino di 18 anni e un egiziano di 20, entrambi accusati di omicidio in concorso.