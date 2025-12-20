Ragazzo accoltellato dopo una lite | è grave Tre arresti per tentato omicidio

Nella periferia ovest di Roma, un ragazzo di 25 anni è stato ferito gravemente da numerose coltellate, secondo quanto riferito, dal fratello durante una lite. La vicenda ha portato all'arresto di tre persone, ritenute coinvolte in un tentato omicidio. La situazione resta sotto stretto controllo delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause e sui dettagli dell'accaduto.

Sono tre le persone fermate per il tentato omicidio di un ragazzo di 25 anni, trovato ferito da numerose coltellate dal fratello in un palazzo di via Emilia, al Trullo, quartiere della periferia ovest di Roma. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo. A quanto si apprende, i carabinieri erano già intervenuti due volte nella notte: una prima alle 19:30 per dei danneggiamenti al portone di una palazzina, poi verso le 5 del mattino per due veicoli dati alle fiamme. Due ore dopo, il giovane è stato trovato accoltellato; lo stesso 25enne, originario del Montenegro, sarebbe già stato soccorso ieri sera per una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ragazzo accoltellato dopo una lite: è grave. Tre arresti per tentato omicidio Leggi anche: Montecatini Terme, accoltellato nella notte dopo una lite: due arresti per tentato omicidio Leggi anche: 20enne arrestato per tentato omicidio a Genova, collega accoltellato dopo una lite per futili motivi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sesto San Giovanni, ragazzo accoltellato fuori dal liceo: aggredito da coetanei dopo una lite; Agguato fuori da scuola, ragazzo di 18 anni accoltellato: è grave; Barbiere accoltella un amico in strada per un debito da 15 euro; Studente 18enne accoltellato davanti a una scuola dopo una lite su un autobus. Indagini in corso. Ragazzo accoltellato dopo una lite: è grave. Tre arresti per tentato omicidio - Sono tre le persone fermate per il tentato omicidio di un ragazzo di 25 anni, trovato ferito da numerose coltellate dal fratello in un palazzo di via ... iltempo.it

Accoltellato davanti a scuola a Sesto: grave 18enne dopo una lite - Paura davanti a una scuola superiore di Sesto San Giovanni, nell’hinterland nord di Milano. ilnotiziario.net

Pordenone, lite per una sigaretta finisce in rissa: ragazza accoltellata e ricoverata in gravi condizioni - A Maniago, in provincia di Pordenone, nella serata di ieri una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita durante una violenta rissa. blitzquotidiano.it

Ragazzo accoltellato in strada trovato in una pozza di sangue Link dell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

Ragazzo accoltellato in strada trovato in una pozza di sangue, è in gravissime condizioni x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.