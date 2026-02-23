Una brutta facciata il Municipio di Como non si riconosce più | nuova lettera dopo il caso del palazzo senza insegne

Una lettera denuncia che il Municipio di Como mostra una facciata trasandata e senza insegne, causata dall’abbandono e dalla scarsa manutenzione. Un residente si è insospettito vedendo il palazzo senza segni visibili dell’amministrazione e ha deciso di scrivere per segnalare il problema. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che chiedono interventi rapidi per migliorare l’aspetto e la sicurezza della sede comunale. La questione rimane aperta.

Dopo la segnalazione su Palazzo Cernezzi privo di scritte identificative, una lettrice interviene sul tema del decoro e dell’immagine istituzionale della città Nei giorni scorsi avevamo raccontato la segnalazione di un lettore rimasto sorpreso davanti alla sede del Comune di Como. L’episodio era semplice, quasi banale: una famiglia di passaggio davanti al palazzo aveva chiesto di che edificio si trattasse e la risposta, osservandolo dall’esterno, era stata incerta. Nessuna scritta evidente, nessuno stemma ben visibile. Solo dopo l’intervento del nostro lettore si era capito che si trattava del Municipio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

