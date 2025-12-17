Salvata da una videochiamata la Polizia riconosce il palazzo e rintraccia una donna pronta al suicidio

In un intervento tempestivo, la Polizia di Modena ha evitato una tragedia grazie a una videochiamata che ha permesso di riconoscere il palazzo e salvare una donna in difficoltà. La prontezza degli agenti ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta il valore della loro presenza e attenzione nei momenti di crisi. Un esempio di dedizione e umanità al servizio della comunità.

Ancora una volta la polizia di Stato di Modena è riuscita a evitare una tragedia, soccorrendo e mettendo in salvo una donna che aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita. Tutto è iniziato con una chiamata disperata al numero unico di emergenza 112 da parte di una ragazza. La giovane, in.

