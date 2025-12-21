Cambia sesso a 13 anni il tribunale riconosce il nome elettivo dopo la terapia ormonale | è il più giovane d' Italia Una sentenza storica

A 13 anni si è visto riconoscere la cosa più preziosa: l'identità. Nato nel corpo di una bambina, che non sentiva come suo, dopo aver inziiato un percorso supportato dalla.

