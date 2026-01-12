Golden Globe 2026 trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’ DiCaprio il grande sconfitto Tutti i vincitori

La cerimonia dei Golden Globe 2026 ha segnato l'inizio ufficiale della stagione dei premi a Hollywood. Tra i vincitori, spicca il film ‘Una battaglia dopo l’altra’, mentre Leonardo DiCaprio non ha ottenuto il riconoscimento sperato. Ecco un riepilogo dei premi assegnati e dei principali protagonisti della serata.

La cerimonia dei Golden Globe della scorsa notte ha aperto ufficialmente la stagione dei premi hollywoodiani. Tra vittorie attese, sorprese e delusioni eccellenti, la serata ha offerto anche momenti di satira pungente, confermandosi un termometro fondamentale in vista degli Oscar.

