Leonardo DiCaprio vince un' altra battaglia per il miglior orologio ai BAFTA 2026

Leonardo DiCaprio ha conquistato il premio per il miglior orologio ai BAFTA 2026, grazie alla scelta di un modello elegante e vistoso. La sua decisione di indossare un segnatempo di alta gamma ha attirato l’attenzione tra gli altri attori in gara, tra cui Timothée Chalamet e Michael B Jordan. La cerimonia si è svolta a Londra, dove molti hanno notato il suo accessorio distintivo. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di star del cinema internazionale.

Ieri sera ai BAFTA 2026 – tappa londinese della stagione dei premi – Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B Jordan, Ethan Hawke, Jesse Plemons e Robert Aramayo erano tutti in lizza per il premio più ambito della serata: il miglior orologio indossato durante l'occasione. Oh, pensavate che avrei detto il premio per il miglior attore? No, siamo realistici. Incredibilmente, è andato ad Aramayo per la sua brillante interpretazione in I Swear, che tra le altre cose lascia l'Oscar come miglior attore protagonista, tra poche settimane, come un'incognita. Ma nella sfida all'ultimo orologio, tutti e quattro hanno dato il meglio di sé. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

