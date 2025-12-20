Novità assoluta | il welfare arriva ai dipendenti comunali
La principale novità del documento sottoscritto il 19 dicembre è l’introduzione del welfare aziendale introdotto per la prima volta nel comune di Padova. In estrema sintesi i punti focali sono l’adesione su base volontaria da parte di ogni dipendente che può destinare al welfare 500 euro del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Welfare, firmata l’intesa. Ai dipendenti comunali 400 euro ’esentasse’
Leggi anche: Como, il sindaco revoca i fondi ai ai lavoratori comunali: esplode la protesta dei sindacati, tensione alle stelle con i dipendenti
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
NOVITÀ ASSOLUTA Arriva L’AMERICANO (Butcher’s Steak)… il panino che non trovate da nessun’altra parte Doppio hamburger di lombatello di manzo (260 g di carne selezionata, tenera e succosa) Doppio cheddar Doppio bacon croccante - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.