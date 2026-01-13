Il welfare aziendale di Masoni Spa si impegna a offrire ai propri dipendenti benefit concreti e quotidiani. Con iniziative semplici ma significative, come il pane fresco distribuito regolarmente, si mira a migliorare il benessere di tutti. Piccoli gesti ripetuti nel tempo contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più attento e solidale, rafforzando il senso di comunità tra i dipendenti.

Il pane sulle tavole di tutti i dipendenti. Passa anche da piccoli gesti, che moltiplicati per una settantina di persone quattro volte al mese, diventano gesti grandi. Welfare aziendale significa per Masoni Spa – una delle grandi eccellenze conciarie del Comprensorio del Cuoio –, trovare modi sempre diversi e originali per agire concretamente sul benessere dei propri collaboratori e sulla qualità del tempo in maniera pratica. Così è stato – come ricorda una nota – per le numerose iniziative di carattere sportivo e aggregativo che sono state organizzate in questi anni e che ancora, in forme nuove, verranno proposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pane fresco per tutti i dipendenti. Il Welfare aziendale di Masoni Spa

Leggi anche: Fiumicino aumenta i fondi per i dipendenti comunali e finanzia il welfare aziendale

Leggi anche: Fiumicino aumenta i fondi per i dipendenti comunali e finanzia il welfare aziendale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pane fresco per tutti i dipendenti. Il Welfare aziendale di Masoni Spa; Alla Masoni pane fresco per i dipendenti; «Quattro Ristoranti, che fatica vincere», Alessandro Borghese premia La Baia dei Porci.

Pranzo al sacco Al pane ci pensiamo noi! Pane fresco per tutti i gusti, tutti i giorni. Via Tommaso Albinoni, 2, Vedelago (TV) 0423 401017 - facebook.com facebook