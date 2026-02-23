Il Modena ha ottenuto una vittoria storica grazie a un allenatore che ha saputo rompere vari record. La squadra ha conquistato successi dopo decenni di attese, tra cui la prima vittoria a Genova in 79 anni e a Mantova dopo 56. La vittoria più recente contro la Juve Stabia ha segnato un traguardo importante nella sua storia. Questi risultati dimostrano la crescita del team e il contributo dell’allenatore. La squadra si prepara ora alle prossime sfide.

Pare che si stia preparando la sceneggiatura per il film "Il mister che infrangeva i tabù". La trama racconta di un allenatore che alla guida del Modena vince a Genova dopo 79 anni, a Mantova dopo 56, a Venezia dopo 46 e per la prima volta nella storia gialloblu sul campo della Juve Stabia. Vi lasciamo indovinare il protagonista della pellicola. Ok, si scherza, ma poi nemmeno più di tanto, visto che questo dicono gli almanacchi. Andrea Sottil a fine gara in volto ha ancora, e ci mancherebbe, i segni della tensione per una gara vinta meritatamente e in modo gladiatorio con l'uomo in meno: "Fino ad oggi sul suo campo la Juve Stabia non aveva mai perso, sei pareggi e sei vittorie.

"Gara molto importante, dobbiamo dare seguito al successo di Udine"La prossima gara rappresenta un momento chiave nel percorso della Pallacanestro Reggiana, che vuole consolidare i risultati ottenuti finora.

Napoli, parla Conte: «Domani è una partita decisiva. Hojlund? Giocatore molto importante per noi. Sugli infortuni…»Napoli si prepara alla sfida di Champions League con le parole di Antonio Conte, che sottolinea l’importanza della partita e l’apporto di Hojlund alla squadra.

