Napoli si prepara alla sfida di Champions League con le parole di Antonio Conte, che sottolinea l’importanza della partita e l’apporto di Hojlund alla squadra. Il tecnico azzurro ha anche commentato gli infortuni e le prospettive della squadra in vista dell’incontro. La sfida rappresenta un momento chiave della fase a gironi, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e mantenere alta la competitività del Napoli in questa competizione europea.

Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere. I dettagli Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Manè svela cosa è successo dopo Senegal Marocco: perché han lasciato il campo e poi sono rientrati! Retroscena clamoroso Xabi Alonso, una squadra a sorpresa lo vuole subito in panchina! L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, parla Conte: «Domani è una partita decisiva. Hojlund? Giocatore molto importante per noi. Sugli infortuni…»

Conferenza stampa Conte in vista di Benfica Napoli: «Mourinho è un grande, servirà una partita da Napoli in uno stadio leggendario. Ogni gara deve essere importante per noi»In vista della sesta giornata di Champions League, Antonio Conte ha presentato la sfida tra Napoli e Benfica in conferenza stampa.

Raspadori, domani giornata decisiva per il suo futuro? Dalla Spagna arriva una novità molto importante. I dettagliDomani potrebbe essere una giornata determinante per il futuro di Raspadori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Napoli, Hojlund: "Importante riavere Lukaku. Differenze tra Conte e Gasp? Il mister parla inglese" - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della partita di domani contro il Copenaghen,. tuttomercatoweb.com