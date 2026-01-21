La prossima gara rappresenta un momento chiave nel percorso della Pallacanestro Reggiana, che vuole consolidare i risultati ottenuti finora. Dopo il successo di Udine, la squadra si impegna per mantenere alta la concentrazione e proseguire nel proprio cammino di crescita. Coach Federico Fucà sottolinea l'importanza di questa sfida nel percorso di sviluppo della squadra e della stagione.

"Sarà per noi una gara molto importante e che vogliamo assolutamente vincere per continuare nel nostro percorso di crescita, dando seguito al successo di Udine", ha spiegato coach Federico Fucà, storico assistente della panchina della Pallacanestro Reggiana. "Un eventuale risultato positivo potrebbe esser determinante in ottica qualificazione ai quarti di finale della Fiba Europe Cup, ma Cedevita è una squadra attrezzata che già all’andata ci aveva messo in difficoltà: sarà quindi fondamentale essere consistenti soprattutto in fase difensiva". Il match sponsor di serata sarà BCC Emilbanca, official partner di tutte le attività We CaRE della stagione e anche del progetto Hand Up, l’iniziativa di Pallacanestro Reggiana pensata per offrire un percorso di ascolto, confronto e consapevolezza a tanti ragazzi e ragazze del territorio, dentro e fuori dal campo grazie all’ausilio di professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gara molto importante, dobbiamo dare seguito al successo di Udine"

Gavignano. All’ex Falegnameria molto seguito e tanto successo per la settima edizione di “Poesia al Borgo”A Gavignano, presso l’ex Falegnameria in Piazza della Repubblica, si è svolta con successo la settima edizione di “Poesia al Borgo”.

Leggi anche: Yildiz a Sky Sport: “Vittoria importante. Ora dobbiamo dare il 100%. Contento per Pierre”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chivu: Arsenal completo, ma anche loro devono preoccuparsi di noi; AC Milan-Lecce, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Pallavolo SL – Amir Tizi-Oualou verso la gara con Monza: Una partita importante, dobbiamo tenere i piedi per terra e fare un buon lavoro; Lara Della Mea, la tarvisiana è la speranza azzurra nello sci alpino femminile alle Olimpiadi: Voglio la prima medaglia.

Allenatori post gara 21^ giornata | GASPERINI: Malen può segnare molto! Hermoso preoccupa, Celik e Vaz…. BARONI: Come sta Aboukhlal, Zapata…Allenatori post gara 21^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... fantamaster.it

Rensch si proietta a Roma-Inter: Gara importante per noi. Dobbiamo pensare a giocare beneDevyne Rensch, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni della CBS per il programma CBS Golazo e ha colto l'occasione per parlare del ritorno in campo nel weekend, con i giallorossi che ... tuttomercatoweb.com

"A Rieti ci aspetta una gara molto fisica e complicata, in cui l’aspetto mentale sarà decisivo: arriviamo da una sconfitta dispendiosa e, nonostante le assenze, serviranno concentrazione e continuità per evitare break difficili da recuperare" facebook

8’ | Gara molto spezzettata sin qui, si gioca poco 0-0 # #TorinoRoma #SerieAENILIVE #ToroNews x.com