viaggio giunto al termine cosa succede tra adriana abascal ed emanuele filiberto di savoia

Sarebbe tutto finito fra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia? Stando a un recente post pubblicato dall'imprenditrice ed ex modella messicana, sembrerebbe proprio di sì. La notizia ha generato un certo scompiglio fra gli amanti del gossip, con ipotesi e congetture, specie dopo che la donna ha cancellato il messaggio. Insomma, qual è la verità? Tutto è partito da un post social della Abascal. "Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli restano da scrivere, delicatamente in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe arrivare", ha scritto la 55enne, pubblicando un'ultima foto in cui è immortalata insieme al Principe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it