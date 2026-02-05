Violavamo spesso l' esilio per Torino e la bagna cauda | Emanuele Filiberto confessa gli strappi di Casa Savoia

Emanuele Filiberto ha ammesso che i Savoia hanno più volte violato il divieto di entrare in Italia, che era in vigore fino al 2002. Durante un’intervista, il principe ha confessato gli “strappi” della famiglia, parlando di esili, viaggi a Torino e anche di momenti più leggeri come la bagna cauda. La sua confessione conferma le voci di anni, e ora il tema torna a far discutere.

Sì, i Savoia hanno violato il divieto costituzionale di ingresso in Italia, abolito nel 2002. Lo ha confermato oggi, giovedì 5 febbraio, Emanuele Filiberto in un'intervista al Corriere. Il Principe ha confermato un aneddoto di Gustav Thöni che aveva raccontato di essere stato omaggiato dal padre, Vittorio Emanuele di Savoia, dopo una vittoria nel 1974, con una visita a Trafoi, in Trentino Alto Adige. All'epoca agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi erano vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dopo che il 2 giugno 1946 il referendum aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana.

