Superbonus | a chi è rivolto lo scudo Salva Condomini per regolarizzare cantieri e detrazioni

Il governo introduce lo scudo Salva Condomini per proteggere i proprietari da responsabilità inattese legate al Superbonus, causate da irregolarità nei cantieri. La norma mira a facilitare la regolarizzazione delle pratiche e a ridurre i rischi di contenzioso fiscale, offrendo maggiore sicurezza ai condomini. La misura si rivolge in particolare a chi ha avviato lavori senza colpe dirette, ma si trova ora a gestire pratiche complesse. La proposta è in fase di definizione definitiva.

Il governo prepara una norma "Salva condomini" per tutelare i proprietari da responsabilità incolpevoli legate al Superbonus, riducendo il rischio di contenziosi fiscali e semplificando la chiusura dei cantieri incompleti.