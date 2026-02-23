Un ritratto di Cristina Manetti in mostra | scoppia il caso sull’esposizione delle Storie Fiorentine

Cristina Manetti ha diffidato gli organizzatori di esporre il suo ritratto, realizzato nel 2021 quando lavorava come capo di gabinetto del presidente della Regione. La causa di questa richiesta risiede nel fatto che l’opera fa parte della mostra “Storie Fiorentine” e, secondo l’assessora, viola la sua privacy. L’esposizione continua a suscitare polemiche e si attende una decisione in merito. La vicenda si sta rapidamente facendo strada nel dibattito pubblico.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Un ritratto dell’assessora alla cultura Cristina Manetti crea il caso. Con quest’ultima che diffida gli organizzatori dall’esporre il dipinto che la ritrae, e che fu realizzato nel 2021, all’epoca in cui Manetti era capo di gabinetto del presidente della Regione Eugenio Giani. Il caso scoppia per la mostra che celebra i vent’anni di Anna Rubin. Chi è quest’artista? Una pittrice di origini moscovite, cresciuta in Germania e poi approdata nel capoluogo toscano alcuni anni fa. Un nome noto negli ambienti artistici, che appunto alcuni anni fa realizzò il dipinto. Che è rimasto nell’ombra, fino all’annuncio della mostra che partirà in via Orsanmichele il 6 marzo e si concluderà circa un mese dopo, il 3 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it Affari Tuoi, l'odio social su Cristina Battaglia: "Avida", scoppia il casoDopo la pausa per la Prima della Scala, Affari Tuoi torna in onda lunedì 8 dicembre con Stefano De Martino. Leggi anche: Scoppia il caso politico sull’imam anti-Italia scoperto dal "Giornale" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Battiato, ricordi geminiani. Anche un ritratto a Guaitoli; Cristina Mercuri proclamata Master of Wine, con una tesi che rilegge l’immagine femminile nel vino del periodo fascista; Cristina Bowerman e la quinta stagione: Il calendario è tutto da aggiornare; Un oro liquido | Cristina Mercuri è la prima Master of Wine italiana. Hampden ritratto da Cristina de Middel un rum giamaicano da collezione per la Magnum Serie #3La serie Magnum #3 celebra il rum giamaicano Hampden attraverso le evocative fotografie di Cristina de Middel. L'edizione monografica unisce la rinomata distilleria, nota per gli esteri, all'arte ... milanofinanza.it L'iniziativa della giunta marradese, di mettere a disposizione fino a 250 euro per ogni giovane dai 14 ai 19 anni, per attività di tipo culturale vede anche l'applauso dell'assessore alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti - facebook.com facebook